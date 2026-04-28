ЦСКА может сыграть с "Зенитом" вничью только при удаче, считает Пономарев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что ЦСКА в матче против петербургского "Зенита" может рассчитывать максимум на ничью.
ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. За девять туров после зимней паузы армейцы набрали 9 очков, а также вылетели из пути РПЛ Кубка России, уступив "Краснодару" по сумме двух матчей. В 28-м туре московский клуб 2 мая примет "Зенит", а через четыре дня сыграет с московским "Спартаком" в финале пути регионов Кубка России. "Зенит" располагается на втором месте, набрав 59 очков. Лидирует "Краснодар" с 60 очками.
"Я сильно сомневаюсь, что ЦСКА помешает "Зениту". Не поставлена игра ни в нападении, ни в полузащите, ни в обороне - ничего не вижу. Но можем сыграть вничью, если повезет. Потому что в футболе фактор везения тоже есть. А так, конечно, "Зенит" выше по классу", - сказал Пономарев.