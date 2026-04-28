СМИ: президент "Реала" хочет вернуть Моуринью на пост главного тренера
15:48 28.04.2026
СМИ: президент "Реала" хочет вернуть Моуринью на пост главного тренера

Athletic: Перес хочет вернуть Моуринью на пост главного тренера "Реала"

  • Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает возможность возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера, пишет The Athletic.
  • Не все в клубе согласны с кандидатурой португальца.
  • На замену Альваро Арбелоа также рассматриваются Маурисио Почеттино, Дидье Дешам и Юрген Клопп.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возглавляющий лиссабонский футбольный клуб "Бенфика" Жозе Моуринью может сменить Альваро Арбелоа на посту главного тренера мадридского "Реала", сообщает The Athletic.
Многочисленные источники сообщили, что президент "Реала" Флорентино Перес намерен самостоятельно выбрать нового тренера. В прошлом сезоне он дал добро на назначение главным тренером Хаби Алонсо, которого выбрал генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес. В январе Алонсо был отправлен в отставку, его место занял Арбелоа, однако ожидается, что и он будет уволен по окончании сезона.
В настоящий момент Перес является сторонником возвращения Моуринью, хотя не все в клубе согласны с кандидатурой португальца. За время предыдущей работы в "Реале" он поссорился с капитаном Икером Касильясом, настроил против себя часть СМИ, а по ходу этого сезона раскритиковал форварда "Реала" Винисиуса на фоне его расистского скандала по ходу первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:1).
Также на замену Арбелоа рассматриваются главный тренер сборной США Маурисио Почеттино, Дидье Дешам, который летом покинет сборную Франции, и экс-тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Моуринью 63 года, он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
