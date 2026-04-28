"Я с самого начала говорил": Мостовой высказался о спаде "Балтики" - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
13:12 28.04.2026
"Я с самого начала говорил": Мостовой высказался о спаде "Балтики"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что не нужно излишне восхвалять результаты футбольного клуба "Балтика" в Российской премьер-лиге (РПЛ), для клуба из Калининграда продержаться почти весь сезон чемпионата России в пятерке лучших команд является хорошим достижением.
В понедельник "Балтика" на своем поле проиграла тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Балтийцы потерпели первое домашнее поражение в сезоне РПЛ. "Балтика" со второго тура РПЛ закрепилась в первой пятерке. Лишь раз команда из Калининграда опускалась на шестое место – после 10-го тура, когда проиграла московскому ЦСКА (0:1).
"Посмотрите, кто радовался их результатам? Вот если посмотреть мои высказывания – все сразу встает на свои места. Я с самого начала говорил, что нужно дождаться конца чемпионата и уже потом делать выводы. Они молодцы, что почти весь чемпионат держались в первой пятерке. Для них это отличный результат. Кто у них радовался? Кто у них там - Талалуев или Талалаев? У нас же все по дружбе, по зализыванию. А я смотрю профессионально. "Балтика" молодцы, что тут сказать. Они закончат выше команд, которые по прогнозам должны были их обойти, это уже для них отличный результат", - сказал Мостовой.
"Они все время хают "Спартак", а потом три игры сыграют 0:0 и кричат. Мы эту жизнь прожили и видим все насквозь", - добавил Мостовой.
ФутболСпортАлександр МостовойБалтикаАкрон (Тольятти)ПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
