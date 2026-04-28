Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира в Мадриде

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
По ходу первого сета Андреева уступала со счетом 1:4, при счете 5:6 россиянка отыграла три сетбола.
В полуфинале Андреева сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия, 1) - Хейли Баптист (США, 32).