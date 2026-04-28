Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:02 28.04.2026 (обновлено: 16:23 28.04.2026)
Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира в Мадриде

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • В полуфинале Андреева сыграет с победительницей встречи между Ариной Соболенко (Белоруссия) и Хейли Баптист (США).
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась победой восьмой ракетки мира со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Фернандес занимает 25-е место в рейтинге WTA. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Madrid Open
28 апреля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Лейла Фернандес
0 : 26:73:6
Мирра Андреева
Календарь Турнирная таблица История встреч
По ходу первого сета Андреева уступала со счетом 1:4, при счете 5:6 россиянка отыграла три сетбола.
В полуфинале Андреева сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия, 1) - Хейли Баптист (США, 32).
Российский теннисист Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Хачанов завершил выступление на "Мастерсе" в Мадриде
Вчера, 00:05
 
ТеннисСпортМирра АндрееваЛейла ФернандесАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала