"Локомотив" сократил отставание в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Хоккей
 
19:07 28.04.2026 (обновлено: 19:13 28.04.2026)
"Локомотив" сократил отставание в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над омским «Авангардом» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Локомотива».
  • «Локомотив» сократил отставание в серии до четырех побед — 1-2.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на выезде одержал волевую победу над омским "Авангардом" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Омске, завершилась со счетом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина. В составе "Локомотива" шайбы забросили Рушан Рафиков (31-я минута), Александр Полунин (36), Александр Радулов (40) и Рихард Паник (59). У "Авангарда" отличились Игорь Мартынов (13) и Дамир Шарипзянов (20).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
2 : 4
Локомотив
12:37 • Игорь Мартынов
(Николай Прохоркин, Артем Блажиевский)
19:26 • Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
10:22 • Рушан Рафиков
(Георгий Иванов, Егор Сурин)
15:09 • Александр Полунин
(Денис Алексеев, Илья Николаев)
19:06 • Александр Радулов
(Георгий Иванов, Андрей Сергеев)
18:57 • Рихард Паник
Календарь Турнирная таблица История встреч
Автор первой шайбы ярославцев Рафиков провел свой 700-й матч в КХЛ. Он стал 27-м защитником в истории лиги, достигшим этой отметки.
"Локомотив" сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Четвертый матч также пройдет в Омске 30 апреля.
"Авангард" завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1). "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф ярославцы прошли московский "Спартак" (4-1), в четвертьфинале - уфимский "Салават Юлаев" (4-0).
Главный тренер ХК Металлург Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Кровавая драка на льду и баттл с журналистом: Разин снова эпично скандалит
Вчера, 14:50
 
