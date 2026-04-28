В "Каролине" назвали сроки возвращения Никишина после сотрясения мозга

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин должен восстановиться ко второму раунду плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил главный тренер команды Род Бриндамор.
"Каролина" в субботу победила "Оттаву" со счетом 4:2 и выиграла серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 4-0. В начале второго периода защитник "Оттавы" провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник "Каролины" некоторое время не мог прийти в себя, а затем покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Также с травмой нижней части тела выбыл нападающий команды Николай Элерс.
"Я надеюсь, что оба парня будут готовы ко второму раунду. Все идет в правильном направлении для Никишина", - приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф в соцсети Х.
В текущем сезоне 24-летний Никишин забросил 11 шайб и сделал 22 передачи в 81 игре регулярного чемпионата. В плей-офф он очков не набрал.
Соперник "Каролины" по второму раунду определится позднее.