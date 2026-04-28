Глава МИД Израиля заявил, что страна не поддастся на угрозы Киева по зерну

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что страна не поддастся на угрозы Киева по поводу закупок зерна.

Украина обвинила Израиль в закупках зерна, собранного в новых регионах России, и пригрозила санкциями.

МИД Израиля назвал обвинения голословными и призвал Украину предоставить доказательства по соответствующим каналам.

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар во вторник выразил удивление в связи с претензиями Украины по поводу закупок Израилем зерна и заявил, что его страна не поддастся на угрозы из Киева.

В понедельник власти Украины через социальные сети и СМИ обвинили Израиль в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России . Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста из-за судна с зерном Panormitis, которое уже два дня находится в хайфском заливе. МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.

"Мы категорически отвергаем подобную "Twitter-дипломатию" и не будем поддаваться ее влиянию... Правительство Украины не предоставило доказательств своих заявлений... До настоящего момента правительство Украины не обращалось (к Израилю - ред.) за юридической помощью. Оно обращалось через Twitter (бывшее название соцсети X) ", - заявил Саар на пресс-конференции.

По словам министра, генеральный директор МИД Израиля во вторник утром разговаривал с израильской налоговой службой, которая начала расследование этого дела.

"Судно еще не вошло в порт и не предоставило свои документы. Невозможно проверить правдивость заявлений Украины о подделке коносамента... Мы ещё раз обращаемся к нашим украинским друзьям: если у вас есть доказательства кражи, предоставьте их по соответствующим каналам", - отметил Саар.

Глава МИД также выразил удивление поведением Киева, учитывая, что Израиль активно оказывал Украине гуманитарную помощь все эти годы.

"Это несколько удивительно, учитывая, что мы поддерживали эту страну на международных форумах, оказывали ей поддержку различными способами, включая гуманитарную помощь, а прошлой зимой – помощь в поставках генераторов. Но, вероятно, такова жизнь. Мы будем придерживаться своих принципов", - заключил Саар.