Глава ЕК признала необходимость сокращения бюрократии в ЕС

Ранее четыре ассоциации ФРГ выразили обеспокоенность угрозой международной конкурентоспособности ЕС и призвали к сокращению бюрократии.

БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала необходимость сокращения бюрократии и контроля внутри ЕС после того, как немецкие консерваторы выдвинули ей ультиматум.

Ранее издание Politico сообщило, что консерваторы в ФРГ готовятся поставить фон дер Ляйен перед выбором: либо Брюссель ограничивает контроль и бюрократию, либо ЕК столкнется с новой попыткой ограничения своих полномочий. Согласно Politico, немецкие законодатели подготовили список из 27 требований к Еврокомиссии. Одно из них предусматривает создание надзорного органа, обладающим правом вето в отношении любого нового законопроекта ЕК.

"Тема сокращения бюрократии играет большую роль… Важно, чтобы все принимали участие в сокращении бюрократии в том числе на европейском уровне - что, само собой, относится к Комиссии, к Совету ( ЕС - ред.) с 27 государствами-членами и Европейскому парламенту", - сказала фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Йенсом Шпаном и главой земельной группы ХСС Александром Хоффманном в Берлине . Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Глава ЕК в своей речи упомянула представленный ей документ, который и является списком из 27 требований.

"В нем (документе - ред.) нашли отражение многие из наших идей", - заявила при этом фон дер Ляйен.