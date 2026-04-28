Глава ЕК признала необходимость сокращения бюрократии в ЕС - РИА Новости, 28.04.2026
10:52 28.04.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
  • Урсула фон дер Ляйен признала необходимость сокращения бюрократии в ЕС.
  • Ранее четыре ассоциации ФРГ выразили обеспокоенность угрозой международной конкурентоспособности ЕС и призвали к сокращению бюрократии.
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала необходимость сокращения бюрократии и контроля внутри ЕС после того, как немецкие консерваторы выдвинули ей ультиматум.
Ранее издание Politico сообщило, что консерваторы в ФРГ готовятся поставить фон дер Ляйен перед выбором: либо Брюссель ограничивает контроль и бюрократию, либо ЕК столкнется с новой попыткой ограничения своих полномочий. Согласно Politico, немецкие законодатели подготовили список из 27 требований к Еврокомиссии. Одно из них предусматривает создание надзорного органа, обладающим правом вето в отношении любого нового законопроекта ЕК.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Вас преследуют?" Слова фон дер Ляйен о России вызвали панику в Сети
23 апреля, 16:54
"Тема сокращения бюрократии играет большую роль… Важно, чтобы все принимали участие в сокращении бюрократии в том числе на европейском уровне - что, само собой, относится к Комиссии, к Совету (ЕС - ред.) с 27 государствами-членами и Европейскому парламенту", - сказала фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Йенсом Шпаном и главой земельной группы ХСС Александром Хоффманном в Берлине. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Глава ЕК в своей речи упомянула представленный ей документ, который и является списком из 27 требований.
"В нем (документе - ред.) нашли отражение многие из наших идей", - заявила при этом фон дер Ляйен.
Ранее четыре ассоциации ФРГ - федеральное объединение работодателей Германии (BDA), немецкий промышленный союз (BDI), торгово-промышленная палата Германии (DIHK) и центральный союз немецких ремесленников (ZDH) - выступили с заявлением об угрозе международной конкурентоспособности Европейского союза и призвали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сократить бюрократию.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара России по Германии
Вчера, 15:46
 
В миреГерманияБрюссельБерлин (город)Урсула фон дер ЛяйенЙенс ШпанЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
