Футболистов будут удалять с поля за прикрывание рта во время споров
22:05 28.04.2026 (обновлено: 22:10 28.04.2026)
Футболистов будут удалять с поля за прикрывание рта во время споров с соперником

  • Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил наказание красной карточкой за прикрывание рта во время конфронтации с соперником.
  • Новое правило будет применяться на предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике и направлено на борьбу с оскорбительным и дискриминационным поведением.
  • Красной карточкой также будут наказывать игроков, покинувших поле в знак несогласия с решением арбитра, и любых участников матча, подстрекающих к этому игроков.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил наказание красной карточкой за прикрывание рта во время конфронтации с соперником, сообщается на сайте организации.
Решение было принято на специальном собрании организации во вторник в Ванкувере и будет применяться на предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Ранее идея была предложена президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Новое правило направлено на борьбу с оскорбительным и дискриминационным поведением. Так, 17 февраля матч Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и португальской "Бенфикой" после забитого Винисиусом Жуниором мяча был прерван почти на 10 минут. Причиной послужила перепалка бразильца с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни, Винисиус пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. В ходе перепалки Престианни прикрывал рот футболкой. Винисиус направился в сторону раздевалки, чтобы в знак протеста покинуть поле, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.
Также красной карточкой отныне будут наказываться игроки, покинувшие поле в знак несогласия с решением арбитра. Это правило также будет распространяться на любых участников матча, подстрекающих к этому игроков.
