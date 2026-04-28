Футболистов будут удалять с поля за прикрывание рта во время споров

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил наказание красной карточкой за прикрывание рта во время конфронтации с соперником, сообщается на сайте организации.

Также красной карточкой отныне будут наказываться игроки, покинувшие поле в знак несогласия с решением арбитра. Это правило также будет распространяться на любых участников матча, подстрекающих к этому игроков.