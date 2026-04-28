"Не знает, как по мячу ударить": Мостовой жестко прошелся по Тедеско - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
12:03 28.04.2026 (обновлено: 12:10 28.04.2026)
"Не знает, как по мячу ударить": Мостовой жестко прошелся по Тедеско

Мостовой не удивится возвращению Тедеско в РПЛ после увольнения из "Фенербахче"

  • Александр Мостовой заявил, что не удивится, если Доменико Тедеско вернется в РПЛ.
  • Тедеско был отправлен в отставку с поста главного тренера турецкого "Фенербахче" после разгромного поражения от "Галатасарая".
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил РИА Новости, что не удивится, если отправленный в отставку с поста главного тренера турецкого "Фенербахче" Доменико Тедеско, вернется в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
В воскресенье "Фенербахче" потерпел разгромное поражение от "Галатасарая" (0:3) в стамбульском дерби в рамках 31-го тура чемпионата Турции. После матча было объявлено, что Тедеско отправлен в отставку. Немец возглавлял московский "Спартак" с осени 2019 года по май 2021-го и завоевал с "красно-белыми" серебряные медали чемпионата России в сезоне-2020/21. После он тренировал "Лейпциг" и взял с ним Кубок Германии.
«
"Я бы не удивился, если бы он вернулся в российский чемпионат. Наше футбольное сообщество этим и отличается, любит таких. Про Тедеско я говорил с самого начала, и так все и есть на деле. Если Тедеско отправить в команду, которая занимает последние места и борется за выживание, то его уволят оттуда не через год, а месяца через три максимум", - сказал Мостовой.
С февраля 2023 года по январь 2025-го Тедеско занимал пост главного тренера сборной Бельгии.
"Когда его назначили в сборную Бельгии, я был в шоке. Я сразу говорил, что у него будет конфликт и с футболистами, и со всеми - так и произошло. Там играют выдающиеся футболисты, а он даже не знает, как по мячу ударить", - отметил собеседник агентства.
ФутболСпортРоссияБельгияТурцияДоменико ТедескоАлександр МостовойФенербахчеГалатасарайСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
