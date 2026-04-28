18:08 28.04.2026 (обновлено: 18:09 28.04.2026)
ЕС не способен обеспечить собственную безопасность, заявили в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель турецкой правящей партии Омер Челик заявил, что ЕС не способен обеспечить собственную безопасность.
  • Челик раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости препятствовать вступлению Турции в ЕС.
АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости препятствовать вступлению Турции в ЕС отражают реальные подходы организации, не способной обеспечить собственную безопасность, заявил официальный представитель турецкой правящей "Партии справедливости и развития" (Ak Parti) Омер Челик.
Девятнадцатого апреля фон дер Ляйен, говоря о расширении Евросоюза, заявила, что он должен охватить весь европейский континент, чтобы на него не смогли якобы оказывать влияние Россия, Турция или Китай. По словам турецкого источника, впоследствии Анкара сделала запрос в ЕК, желая уточнить, верно ли СМИ передали слова главы комиссии. Еврокомиссия пытается оправдаться за спорное высказывание фон дер Ляйен о Турции, заявляя, что оно было вырвано из контекста, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на представителя ЕК Паулу Пиньо и неназванного турецкого дипломата
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала неудачное заявление, сказав, что необходимо препятствовать вхождению Турции в Европу. Это ключевое объяснение того, почему ЕС сегодня находится в таком положении", - сказал Челик.
По его словам, подобные высказывания демонстрируют истинные намерения ЕС. "Это важно для понимания подхода тех, кто постоянно обращается к нам по вопросам миграции и безопасности. Это не было секретом — затягивание переговорного процесса и применение политически мотивированных критериев показывает не "Европу Просвещения", а "Европу христианского клуба", - отметил он.
Челик также указал на противоречия в политике ЕС. "Мы видим колебания Евросоюза в контексте конфликта между Россией и Украиной, а также в вопросе Газы. Возникает вопрос: каковы идеологические основы двойных стандартов в отношении страны-кандидата?" - добавил он.
Он подчеркнул, что ЕС не смог стать полноценной стратегической силой. "Европейский союз так и не превратился в политическую и стратегическую силу. В рамках НАТО он находится в положении, при котором не способен обеспечить даже собственную безопасность", - заявил Челик.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации Европейским экономическим сообществом, прообразом ЕС, а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
В миреТурцияАнкара (провинция)РоссияОмер ЧеликУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
