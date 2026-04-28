Рейтинг@Mail.ru
Белоусов возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 28.04.2026 (обновлено: 10:53 28.04.2026)
Белоусов возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь" на площади Победы в Бишкеке
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь" на площади Победы в Бишкеке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
  • Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания.
БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке участниками совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула.
Площадь Победы в Бишкеке была создана в 1985 году в честь 40-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. На ее территории есть Вечный огонь, статуя женщины, ожидающей возвращения мужа, и массивная стальная конструкция, напоминающая юрту, сделанная из трёх изогнутых арок.
Пятнадцатого июня 2001 года главами России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана было объявлено о создании ШОС. В 2017 году статус государств-членов получили Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия. В настоящее время странами-участницами ШОС являются 10 стран.
РоссияБишкекКазахстанАндрей БелоусовШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала