Белоусов возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке

Краткий пересказ от РИА ИИ
БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке участниками совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула.
Площадь Победы в Бишкеке была создана в 1985 году в честь 40-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. На ее территории есть Вечный огонь, статуя женщины, ожидающей возвращения мужа, и массивная стальная конструкция, напоминающая юрту, сделанная из трёх изогнутых арок.
Пятнадцатого июня 2001 года главами России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана было объявлено о создании ШОС. В 2017 году статус государств-членов получили Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия. В настоящее время странами-участницами ШОС являются 10 стран.
