Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" сравнял счет с "Уралмашем" в матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:59 28.04.2026
"Зенит" сравнял счет с "Уралмашем" в матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ

"Зенит" сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Уралмашем"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСергей Карасев и Алекс Пойтресс
Сергей Карасев и Алекс Пойтресс - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сергей Карасев и Алекс Пойтресс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 92:64 в пользу «Зенита», счет в серии до трех побед стал ничейным — 1-1.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл екатеринбургский "Уралмаш" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 92:64 (23:16, 21:26, 21:7, 27:15) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Андре Роберсон, Трент Фрэйзер и Ксэвьер Мун из "Зенита", на счету которых по 16 очков. Их партнер по команде Андрей Мартюк оформил дабл-дабл (11 очков, 10 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Хэйден Далтон (13).
Счет в серии до трех побед стал ничейным - 1-1. Третий матч состоится 2 мая в Екатеринбурге.
Единая лига ВТБ
28 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Зенит
92 : 64
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортСанкт-ПетербургЕкатеринбургАндре РоберсонУралмашЕдиная лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала