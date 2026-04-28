"Оклахома" вышла в четвертьфинал плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
08:43 28.04.2026
"Оклахома" вышла в четвертьфинал плей-офф НБА

"Оклахома" выиграла серию у "Финикса" и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА

  • "Оклахома-Сити Тандер" одержала победу над "Финикс Санз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 131:122.
  • "Оклахома" выиграла серию у "Финикса" со счетом 4:0 и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" одержала победу над "Финикс Санз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Финиксе завершилась со счетом 131:122 (37:33, 38:34, 31:31, 25:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер, который набрал 31 очко. По дабл-даблу оформили его одноклубники Чет Холмгрен (24 очка + 12 подборов) и Айзея Хартенштайн (18 очков + 12 подборов). У "Финикса" больше всех очков набрал Девин Букер (24).
28 апреля 2026 • начало в 04:30
Завершен
Финикс
122 : 131
Оклахома-Сити
Действующий чемпион НБА "Оклахома" выиграла серию со счетом 4-0.
По итогам регулярного чемпионата "Оклахома" заняла первое место в Западной конференции. "Финикс" стал восьмым и вышел в плей-офф через раунд плей-ин.
В другом матче "Орландо Мэджик" дома обыграл "Детройт Пистонс" со счетом 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19) и увеличил преимущество в серии (3-1). "Денвер Наггетс" дома одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" - 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38), сократив отставание в серии (2-3).
28 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Орландо
94 : 88
Детройт
