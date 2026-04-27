Россия может передать США соображения после встречи с Аракчи, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков не исключил, что Москва передаст Вашингтону определенные соображения после встречи российского лидера Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Встреча Путина и Аракчи состоялась в Санкт-Петербурге в понедельник. Помощник президента отметил, что Москва проанализирует те сигналы, которые получила от Тегерана, а также те, которые ранее были получены от американских и израильских представителей.
"Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения (после встречи - ред.) передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.