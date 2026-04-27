Россия может передать США соображения после встречи с Аракчи, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.04.2026
19:39 27.04.2026
Россия может передать США соображения после встречи с Аракчи, заявил Ушаков

Ушаков допустил, что РФ передаст США свои соображения после встречи с Аракчи

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Москва передаст Вашингтону определенные соображения после встречи Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков не исключил, что Москва передаст Вашингтону определенные соображения после встречи российского лидера Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Встреча Путина и Аракчи состоялась в Санкт-Петербурге в понедельник. Помощник президента отметил, что Москва проанализирует те сигналы, которые получила от Тегерана, а также те, которые ранее были получены от американских и израильских представителей.
"Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения (после встречи - ред.) передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Россия проанализирует сигналы, полученные от Аракчи, заявил Ушаков
Вчера, 19:25
 
