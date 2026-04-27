Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с Аракчи не вызывала негативной реакции в США, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 27.04.2026
Встреча Путина с Аракчи не вызывала негативной реакции в США, заявил Ушаков

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США не высказывали негативного отношения к встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
  • Ушаков охарактеризовал встречу Путина с Аракчи как часть нормальной дипломатической работы.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты не высказывали негативного отношения к встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, это часть нормальной дипломатической работы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, никто не высказывал какого-то негативного отношения. Это же часть нормальной дипломатической работы. Плюс, учитывая ангажированность России в вопросе иранского урегулирования, вполне естественно, что мы проводим встречу с Аракчи, который имеет кое-что нам сказать, я так полагаю", - ответил Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину на вопрос о том, как отнеслись США к встрече Путина и Аракчи.
Путин в понедельник в Санкт-Петербурге провел встречу с министром иностранных дел Ирана.
В миреРоссияИранАббас АракчиВладимир ПутинСШАЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала