Встреча Путина с Аракчи не вызывала негативной реакции в США, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США не высказывали негативного отношения к встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
- Ушаков охарактеризовал встречу Путина с Аракчи как часть нормальной дипломатической работы.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты не высказывали негативного отношения к встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, это часть нормальной дипломатической работы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, никто не высказывал какого-то негативного отношения. Это же часть нормальной дипломатической работы. Плюс, учитывая ангажированность России в вопросе иранского урегулирования, вполне естественно, что мы проводим встречу с Аракчи, который имеет кое-что нам сказать, я так полагаю", - ответил Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину на вопрос о том, как отнеслись США к встрече Путина и Аракчи.
Путин в понедельник в Санкт-Петербурге провел встречу с министром иностранных дел Ирана.