Аракчи доложит руководству Ирана о разговоре с Путиным, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.04.2026
19:33 27.04.2026
Аракчи доложит руководству Ирана о разговоре с Путиным, заявил Ушаков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после переговоров в Санкт-Петербурге доложит руководству республики о разговоре с Владимиром Путиным, заявил Юрий Ушаков.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после переговоров в Санкт-Петербурге доложит руководству республики о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Он (Аракчи - ред.) вернется в Тегеран, доложит о ситуации, в том числе о разговоре с президентом России", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин в понедельник провел встречу с министром иностранных дел Ирана в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина и продлились почти два часа.
ИранСанкт-ПетербургРоссияАббас АракчиВладимир ПутинЮрий УшаковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
