Аракчи доложит руководству Ирана о разговоре с Путиным, заявил Ушаков

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после переговоров в Санкт-Петербурге доложит руководству республики о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Он (Аракчи - ред.) вернется в Тегеран, доложит о ситуации, в том числе о разговоре с президентом России", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин в понедельник провел встречу с министром иностранных дел Ирана в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина и продлились почти два часа.