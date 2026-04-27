Ушаков рассказал об организации встречи Путина и Аракчи

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Организовать встречу президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи было достаточно легко, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин встретился с Аракчи в понедельник в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что с просьбой об организации встречи иранская сторона обратилась в пятницу.