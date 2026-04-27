19:28 27.04.2026
Ушаков рассказал об организации встречи Путина и Аракчи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков заявил, что организовать встречу Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи было достаточно легко.
  • Тегеран обратился с просьбой об организации встречи в пятницу, имея в виду, что Аракчи посетит сначала Пакистан, затем Катар, а после приедет в Россию.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Организовать встречу президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи было достаточно легко, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин встретился с Аракчи в понедельник в Санкт-Петербурге.
"Достаточно легко было организовать", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос об организации встречи.
Он отметил, что с просьбой об организации встречи иранская сторона обратилась в пятницу.
"Они имели в виду организовать поездку своего министра таким образом, что он вначале вылетит в Пакистан, потом посетит Катар, а потом приедет к нам", - пояснил Ушаков.
