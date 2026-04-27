Россия проанализирует сигналы, полученные от Аракчи, заявил Ушаков

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия проанализирует сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы проанализируем то, что он (Аракчи - ред.) скажет, и проанализируем на фоне сегодняшнего разговора те сигналы, которые мы получили и от американцев, и от израильтян. И потом тоже посмотрим, что делать", - сказал Ушаков.