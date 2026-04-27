19:25 27.04.2026
Россия проанализирует сигналы, полученные от Аракчи, заявил Ушаков

Ушаков: Россия проанализирует сигналы, полученные от Аракчи, США и Израиля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия проанализирует сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
  • Он отметил, что Аббас Аракчи доложит руководству Ирана о разговоре с Владимиром Путиным, который прошел в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия проанализирует сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с Аракчи в Санкт-Петербурге. В интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину Ушаков сообщил, что Аракчи по возвращении в Тегеран доложит руководству Ирана о разговоре с российским лидером.
"Мы проанализируем то, что он (Аракчи - ред.) скажет, и проанализируем на фоне сегодняшнего разговора те сигналы, которые мы получили и от американцев, и от израильтян. И потом тоже посмотрим, что делать", - сказал Ушаков.
РоссияИранСШААббас АракчиЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
