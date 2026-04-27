Российский фигурист пропустил сезон из-за страшной болезни - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
12:49 27.04.2026 (обновлено: 13:01 27.04.2026)
Российский фигурист пропустил сезон из-за страшной болезни

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев пропустил сезон-2025/26 из-за перенесенного туберкулеза.
  • Перед началом сезона Алиев проходил углубленное медицинское обследование, на котором и выявили болезнь.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев признался, что пропустил сезон-2025/26 из-за перенесенного туберкулеза.
В сентябре тренер спортсмена Евгений Рукавицын сообщил РИА Новости, что Алиев не выступит в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге в связи с прохождением курса лечения.
«
"Перед сезоном нужно было проходить углубленное медицинское обследование, которое проходят все спортсмены, выступающие на соревнованиях. Раз в полгода мы это делаем. На одном из прохождений мне обозначили, что у меня нет допуска, и выявили проблему. Был выполнен ряд обследований. Проходя все эти обследования, поняли, что действительно есть большая проблема. Не знали, как повести себя правильно. Нашли в легких пятно, которое непонятно с чем было связано изначально. От обследования к обследованию я бегал и узнавал, что это такое. Я думал, что все это какая-то помарка врачей, но оказалось - нет. Это был туберкулез", - сказал Алиев в интервью Первому каналу.
Алиеву 26 лет. Помимо золота чемпионата Европы 2020 года, в его активе серебро первенства континента 2018 года, которое проходило в Москве. В сезоне-2019/20 он становился чемпионом России.
