Мойзес не выйдет на поле до конца сезона из-за травмы

- Бразильский футболист московского ЦСКА Мойзес заявил, что из-за повреждения, полученного в матче против казанского "Рубина", он не сможет вернуться на поле до конца сезона.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бразильский футболист московского ЦСКА Мойзес заявил, что из-за повреждения, полученного в матче против казанского "Рубина", он не сможет вернуться на поле до конца сезона.
ЦСКА и "Рубин" не забили голов в матче 27-го тура РПЛ
25 апреля, 21:31
"К сожалению, я вынужден сообщить не очень хорошую новость. В финальной части сезона из-за травмы, которую я получил в субботней игре, я не смогу помочь команде на поле. Я посвящу себя восстановлению и вернусь в следующем сезоне готовым на 100%. Я буду болеть за команду за пределами поля!" - написал Мойзес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
ЦСКА сообщил в Telegram-канале, что Мойзес выбыл минимум на четыре недели из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.
Мойзесу 31 год. Защитник выступает в составе ЦСКА с лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 31 матч во всех турнирах и забил два гола. Ранее СМИ сообщали, что после ответного матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4) Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера армейцев Фабио Челестини. Позднее генеральный директор клуба Роман Бабаев заявил РИА Новости, что защитник был за это наказан. 1 апреля стало известно, что Мойзес принес извинения Челестини и вернулся к тренировкам с командой, а 12 апреля вышел на поле впервые после инцидента.
ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. За девять туров после зимней паузы армейцы набрали 8 очков, а также вылетели из пути РПЛ Кубка России, уступив "Краснодару" по сумме двух матчей. В 28-м туре московский клуб 2 мая примет петербургский "Зенит", а через четыре дня сыграет с московским "Спартаком" в финале пути регионов Кубка России.