"Фенербахче" отправил Тедеско в отставку с поста главного тренера

Под руководством бельгийца "Фенербахче" сыграл 45 матчей, одержал 26 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. За три тура до конца чемпионата Турции занимающий второе место "Фенербахче" на семь очков отстает от "Галатасарая".