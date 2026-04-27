"Фенербахче" отправил Тедеско в отставку с поста главного тренера - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
22:41 27.04.2026
"Фенербахче" отправил Тедеско в отставку с поста главного тренера

Турецкий "Фенербахче" отправил Тедеско в отставку с поста главного тренера

  • Доменико Тедеско отправлен в отставку с поста главного тренера турецкого "Фенербахче".
  • Под его руководством "Фенербахче" сыграл 45 матчей, одержал 26 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел семь поражений.
  • За три тура до конца чемпионата Турции "Фенербахче" занимает второе место, отставая от "Галатасарая" на семь очков.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Немецкий специалист Доменико Тедеско отправлен в отставку с поста главного тренера турецкого "Фенербахче", сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
В воскресенье "Фенербахче" потерпел разгромное поражение от "Галатасарая" (0:3) в стамбульском дерби в рамках 31-го тура чемпионата Турции.
"Мы расстались с нашим главным тренером Доменико Тедеско и его тренерским штабом. Также было принято решение о прекращении сотрудничества со спортивным директором Девином Озеком и футбольным координатором Берке Челеби. Благодарим их за вклад в наш клуб и желаем успехов в дальнейшей карьере. В оставшихся матчах сезона команду возглавит помощник главного тренера Зеки Мурат Гёле", - говорится в заявлении.
Тедеско возглавил "Фенербахче" 9 сентября 2025 года, сменив португальца Жозе Моуринью, который был отправлен в отставку в конце августа.
Под руководством бельгийца "Фенербахче" сыграл 45 матчей, одержал 26 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. За три тура до конца чемпионата Турции занимающий второе место "Фенербахче" на семь очков отстает от "Галатасарая".
Тедеско возглавлял московский "Спартак" с осени 2019 по май 2021 года и завоевал с "красно-белыми" серебряные медали чемпионата России в сезоне-2020/21. После он тренировал "Лейпциг" и взял с ним Кубок Германии. С февраля 2023 года по январь 2025 года Тедеско занимал пост главного тренера сборной Бельгии.
