Путин отметил рост числа спортсменов, занимающихся дзюдо в России - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
16:37 27.04.2026 (обновлено: 16:49 27.04.2026)
Путин отметил рост числа спортсменов, занимающихся дзюдо в России

Путин отметил рост числа спортсменов, занимающихся дзюдо в РФ и Санкт-Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра многофункционального спортивного комплекса Школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра многофункционального спортивного комплекса Школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра многофункционального спортивного комплекса Школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина в Санкт-Петербурге
  • Владимир Путин отметил рост количества спортсменов, занимающихся дзюдо в стране.
  • В Санкт-Петербурге 19 спортивных школ и более 3,5 тысяч детей занимаются дзюдо.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил постоянный рост количества спортсменов, занимающихся дзюдо в стране, и в Санкт-Петербурге в частности.
"Особенно радует, что количество занимающихся дзюдо постоянно растет. В одном только Санкт-Петербурге 19 спортшкол и более 3,5 тысяч детей, которые выбрали, как мы знаем с вами хорошо, "мягкий путь" Дзигоро Кано - выбрали, говоря словами самого мастера, быть не лучше кого-то, а лучше, чем сам был вчера", - сказал Путин на церемонии вручения ордена Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным.
Церемония вручения государственной награды состоялась на площадке школы олимпийского резерва, которая носит имя легендарного советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина.
