Путин отметил рост числа спортсменов, занимающихся дзюдо в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил рост количества спортсменов, занимающихся дзюдо в стране.
- В Санкт-Петербурге 19 спортивных школ и более 3,5 тысяч детей занимаются дзюдо.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил постоянный рост количества спортсменов, занимающихся дзюдо в стране, и в Санкт-Петербурге в частности.
«
"Особенно радует, что количество занимающихся дзюдо постоянно растет. В одном только Санкт-Петербурге 19 спортшкол и более 3,5 тысяч детей, которые выбрали, как мы знаем с вами хорошо, "мягкий путь" Дзигоро Кано - выбрали, говоря словами самого мастера, быть не лучше кого-то, а лучше, чем сам был вчера", - сказал Путин на церемонии вручения ордена Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным.
Церемония вручения государственной награды состоялась на площадке школы олимпийского резерва, которая носит имя легендарного советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина.
