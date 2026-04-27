Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга
15:18 27.04.2026 (обновлено: 17:23 27.04.2026)

Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра многофункционального спортивного комплекса Школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным.
  • Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга занимается организацией соревнований и участвует в формировании составов сборных команд страны.
  • В спортшколе имени Анатолия Рахлина обучается 1 270 человек, и самым многочисленным отделением является дзюдо — там занимаются более 800 человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным. Церемония состоялась на площадке школы олимпийского резерва, которая носит имя советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, передает корреспондент РИА Новости.
Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга была создана в 1993 году с целью развития и популяризации дзюдо. Федерация занимается организацией соревнований, проходящих в Санкт-Петербурге, а также других всероссийских и международных соревнований по дзюдо, участвует в формировании составов сборных команд страны, обеспечивая их подготовку и участие в международных соревнованиях.
"Я очень рад вручить коллективу региональной федерации дзюдо Санкт-Петербурга орден Почета. Эта действительно высокая государственная награда заслужена по праву. Ваша общественная организация - в числе наиболее активных участников масштабной работы по развитию спортивной сферы, продвижению ценностей физической культуры, здорового образа жизни", - сказал президент.
Глава государства отметил, что прежде всего о достижениях федерации говорят успехи петербургских дзюдоистов, которые на протяжении многих десятилетий входят в число сильнейших в стране и в мире.
Рахлин занимается тренерско-педагогической деятельностью с 1996 года. С 2008 года является главным тренером сборных команд Санкт-Петербурга по дзюдо. За время своей тренерской работы подготовил заслуженного мастера спорта, около 50 мастеров спорта, в том числе четырех мастеров международного класса. Его воспитанники добиваются высших результатов на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира. Один из его подопечных, российский дзюдоист Тагир Хайбулаев, стал победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
В спортшколе имени Анатолия Рахлина обучается 1 270 человек. Подготовка спортсменов проходит по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба, спорт глухих (дзюдо). Самым многочисленным отделением является дзюдо - более 800 обучающихся. В 2025 году воспитанники спортшколы завоевали 830 медалей, в том числе на чемпионатах мира, Европы, других международных и российских соревнованиях.
Михаил Рахлин поблагодарил президента за столь высокую оценку труда коллектива федерации.
"Думаю, что сегодня ко мне присоединяются десятки тысяч, а может, и сотни тысяч людей, которые сопричастны к этому празднику", - сказал он.
Глава петербургской федерации дзюдо напомнил, что эта организация, недавно отметившая 90-летие, была первой в своем роде в стране.
"Я с большим оптимизмом смотрю в наше будущее, потому что у нас есть замечательная команда тренеров, у нас есть потрясающие спортсмены, у нас есть новое молодое поколение. И благодаря вам у нас есть хорошая материально-техническая база", - отметил Рахлин.
Он подчеркнул, что для него очень волнительно получать награду в стенах школы спорта, которая носит имя его отца Анатолия Рахлина.
"Уверен, что мы еще впишем в историю российского дзюдо, ленинградского дзюдо много славных страниц", - добавил Рахлин.
