С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным. Церемония состоялась на площадке школы олимпийского резерва, которая носит имя советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, передает корреспондент РИА Новости.

Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга была создана в 1993 году с целью развития и популяризации дзюдо. Федерация занимается организацией соревнований, проходящих в Санкт-Петербурге, а также других всероссийских и международных соревнований по дзюдо, участвует в формировании составов сборных команд страны, обеспечивая их подготовку и участие в международных соревнованиях.

"Я очень рад вручить коллективу региональной федерации дзюдо Санкт-Петербурга орден Почета. Эта действительно высокая государственная награда заслужена по праву. Ваша общественная организация - в числе наиболее активных участников масштабной работы по развитию спортивной сферы, продвижению ценностей физической культуры, здорового образа жизни", - сказал президент.

Глава государства отметил, что прежде всего о достижениях федерации говорят успехи петербургских дзюдоистов, которые на протяжении многих десятилетий входят в число сильнейших в стране и в мире.

Рахлин занимается тренерско-педагогической деятельностью с 1996 года. С 2008 года является главным тренером сборных команд Санкт-Петербурга по дзюдо. За время своей тренерской работы подготовил заслуженного мастера спорта, около 50 мастеров спорта, в том числе четырех мастеров международного класса. Его воспитанники добиваются высших результатов на чемпионатах и первенствах России Европы и мира. Один из его подопечных, российский дзюдоист Тагир Хайбулаев , стал победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне

В спортшколе имени Анатолия Рахлина обучается 1 270 человек. Подготовка спортсменов проходит по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба, спорт глухих (дзюдо). Самым многочисленным отделением является дзюдо - более 800 обучающихся. В 2025 году воспитанники спортшколы завоевали 830 медалей, в том числе на чемпионатах мира, Европы, других международных и российских соревнованиях.

Михаил Рахлин поблагодарил президента за столь высокую оценку труда коллектива федерации.

"Думаю, что сегодня ко мне присоединяются десятки тысяч, а может, и сотни тысяч людей, которые сопричастны к этому празднику", - сказал он.

Глава петербургской федерации дзюдо напомнил, что эта организация, недавно отметившая 90-летие, была первой в своем роде в стране.

"Я с большим оптимизмом смотрю в наше будущее, потому что у нас есть замечательная команда тренеров, у нас есть потрясающие спортсмены, у нас есть новое молодое поколение. И благодаря вам у нас есть хорошая материально-техническая база", - отметил Рахлин.

Он подчеркнул, что для него очень волнительно получать награду в стенах школы спорта, которая носит имя его отца Анатолия Рахлина.

"Уверен, что мы еще впишем в историю российского дзюдо, ленинградского дзюдо много славных страниц", - добавил Рахлин.

