14:25 27.04.2026 (обновлено: 15:17 27.04.2026)
Путин встретился с Матвиенко в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась в Петербурге, где глава государства ранее в понедельник принял участие в ежегодном заседании Совета законодателей.
"Большое мероприятие, сколько коллег приехало?", - обратился Путин к Матвиенко во время встречи.
Председатель Совета Федерации сообщила главе государства, что на заседание Совета законодателей приехали 84 спикера парламентов субъектов РФ, остальные пятеро не смогли по болезни.
