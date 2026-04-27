Путин рассказал о слаженной работе парламента и правительства

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России идет большая, слаженная работа парламента, правительства, корпораций и деловых объединений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
"Идет большая, слаженная работа парламента и правительства, ведущих корпораций и небольших компаний, деловых объединений и патриотических сил", - сказал Путин в ходе заседания.