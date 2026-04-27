Работа по поддержке участников СВО не будет прерываться, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2026
14:08 27.04.2026 (обновлено: 14:32 27.04.2026)
Работа по поддержке участников СВО не будет прерываться, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что работа по поддержке участников СВО не будет прерываться.
  • Путин отметил расширение системы особых социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, членов их семей.
  • За минувший год приняты новые законы в части бесплатного обучения, кредитных каникул, освобождения от ряда пошлин и налогов, повышения доступности социального контракта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Работа по поддержке участников СВО не будет прерываться, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
Президент отметил, что расширяется система особых социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, членов их семей.
"Только за минувший год приняты новые законы в части бесплатного обучения, кредитных каникул, освобождения от ряда пошлин и налогов, повышения доступности социального контракта, в том числе при открытии собственного дела по окончанию военной службы. И прерываться, замирать как-то эта работа, конечно, не должна", - сказал Путин в ходе заседания совета законодателей России.
Путин вспомнил слова Солженицына о власти
Вчера, 14:30
 
