МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает в понедельник в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, у него насыщенная программа", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря, в рамках поездки у президента запланировано несколько встреч. Глава государства встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а также с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Кроме того, Путин в понедельник выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге и посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина, где наградит коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета, уточнил Песков.