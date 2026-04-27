Путин работает в понедельник в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 27.04.2026
12:47 27.04.2026
Путин работает в понедельник в Санкт-Петербурге

Песков: Путин работает в понедельник в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин работает в понедельник в Санкт-Петербурге, рассказал Песков.
  • У президента запланировано несколько встреч, в том числе с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
  • Путин выступит на заседании Совета законодателей и посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина, где наградит коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает в понедельник в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, у него насыщенная программа", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря, в рамках поездки у президента запланировано несколько встреч. Глава государства встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а также с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Кроме того, Путин в понедельник выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге и посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина, где наградит коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета, уточнил Песков.
