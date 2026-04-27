Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Анну Бондар из Венгрии в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
- В четвертьфинале Андреева встретится с канадкой Лейлой Фернандес.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Анну Бондар из Венгрии в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 5:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянки, которая является восьмой ракеткой мира. Бондар идет 63-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты.
Madrid Open
27 апреля 2026 • начало в 16:05
Завершен
По ходу третьего сета Андреева вела 5:1. При счете 5:4 россиянка не реализовала матчбол.
В четвертьфинале Андреева встретится с канадкой Лейлой Фернандес (25-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации).