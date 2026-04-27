Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Анну Бондар из Венгрии в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 5:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянки, которая является восьмой ракеткой мира. Бондар идет 63-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты.