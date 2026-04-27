МИД: Россия надеется, что МАГАТЭ будет непримирима к беззаконию вокруг ЗАЭС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель сотрудника ЗАЭС в результате атаки Киева на станцию.