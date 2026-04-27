МИД: Россия надеется, что МАГАТЭ будет непримирима к беззаконию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 27.04.2026
18:21 27.04.2026 (обновлено: 18:31 27.04.2026)
МИД: РФ надеется, что МАГАТЭ будет непримирима к беззаконию Украины вокруг ЗАЭС

Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
  • МИД России выразил надежду, что МАГАТЭ будет непримиримо к действиям Украины вокруг Запорожской АЭС.
  • Мария Захарова призвала международное сообщество заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель сотрудника ЗАЭС в результате атаки Киева на станцию.
"Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты", - говорится в комментарии официального представителя на сайте министерства.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
МИД осудил убийство ВСУ сотрудника Запорожской АЭС
Вчера, 18:28
 
РоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреУкраинаМоскваРафаэль ГроссиМария Захарова
 
 
