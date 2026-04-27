Мбаппе выбыл из-за травмы - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
14:05 27.04.2026 (обновлено: 14:26 27.04.2026)
Мбаппе выбыл из-за травмы

Футболист "Реала" Мбаппе выбыл из-за мышечной травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы.
  • У 27-летнего футболиста выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги, из-за чего он может пропустить весь остаток сезона.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мадридский "Реал" сообщил на официальном сайте, что нападающий футбольного клуба Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы.
У 27-летнего нападающего выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.
Как сообщает журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль, француз может пропустить весь остаток сезона.
Мбаппе в текущем сезоне провел 41 матч в различных турнирах, забив 41 мяч. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).
ФутболСпортКилиан МбаппеРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
