- Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы.
- У 27-летнего футболиста выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги, из-за чего он может пропустить весь остаток сезона.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мадридский "Реал" сообщил на официальном сайте, что нападающий футбольного клуба Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы.
У 27-летнего нападающего выявлено повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.
Как сообщает журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль, француз может пропустить весь остаток сезона.
Мбаппе в текущем сезоне провел 41 матч в различных турнирах, забив 41 мяч. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).
