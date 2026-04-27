Цыбикжапов и Булаев победили на чемпионате России по стрельбе из лука
18:58 27.04.2026
Цыбикжапов и Булаев победили на чемпионате России по стрельбе из лука

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алдар Цыбикжапов стал победителем в стрельбе из классического лука на чемпионате России.
  • Антон Булаев стал лучшим в стрельбе из блочного лука среди мужчин на чемпионате России.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чемпион Европы Алдар Цыбикжапов стал победителем в стрельбе из классического лука на чемпионате России, который прошел в Краснодаре.
Серебро завоевал Цырен Балтаков, бронзу - Бэлигто Цынгуев. У женщин в классическом луке победу одержала Бальжин Доржиева, следом расположились Инна Степанова и Мария Тараярова.
В стрельбе из блочного лука у мужчин лучшим стал чемпион Европы 2018 года Антон Булаев, второе место занял Сергей Шенхоров, третьим стал Иван Синяев. У женщин чемпионкой стала Арина Черкезова, серебро у Ники Кондратюк, бронза - у Юлии Марковой.
