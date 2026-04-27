23:54 27.04.2026 (обновлено: 00:01 28.04.2026)
"Лацио" вырвал ничью в матче Серии А против "Удинезе"

© РИА Новости / Александр Вильф
Лоренцо Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Лоренцо Пеллегрини. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Римский «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 3:3.
  • «Лацио» с 48 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице, а «Удинезе» с 44 баллами располагается на 11-й позиции.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Римский "Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Удинезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 3:3. В составе гостей отличились Кингсли Эхизибу (18-я минута) и Артюр Атта (86, 90+3). У "Лацио" голы забили Лука Пеллегрини (50), Педро (80) и Даниэль Мальдини (90+5).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
27 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
Лацио
3 : 3
Удинезе
50‎’‎ • Лука Пеллегрини
80‎’‎ • Педро Родригес
(Тома Башич)
90‎’‎ • Даниэль Мальдини
(Педро Родригес)
18‎’‎ • Кингсли Эхизибуэ
(Юрген Эккеленкамп)
86‎’‎ • Arthur Atta
90‎’‎ • Arthur Atta
(Вакун Иссуф Байо)
"Лацио" имеет в своем активе 48 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице, где "Удинезе" с 44 баллами располагается на 11-й позиции.
В следующем туре "Удинезе" примет "Торино" 2 мая, а "Лацио" двумя днями позднее на выезде встретится с "Кремонезе".
В другом матче дня "Кальяри" на своем поле обыграл "Аталанту" со счетом 3:2.
