"Лацио" вырвал ничью в матче Серии А против "Удинезе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Римский «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 3:3.
- «Лацио» с 48 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице, а «Удинезе» с 44 баллами располагается на 11-й позиции.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Римский "Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Удинезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 3:3. В составе гостей отличились Кингсли Эхизибу (18-я минута) и Артюр Атта (86, 90+3). У "Лацио" голы забили Лука Пеллегрини (50), Педро (80) и Даниэль Мальдини (90+5).
50’ • Лука Пеллегрини
80’ • Педро Родригес
90’ • Даниэль Мальдини
18’ • Кингсли Эхизибуэ
86’ • Arthur Atta
90’ • Arthur Atta
(Вакун Иссуф Байо)
