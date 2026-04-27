Покинувший минское "Динамо" Пинчук перешел в клуб НХЛ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Белорусский нападающий Виталий Пинчук подписал контракт с "Нэшвилл Предаторз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение новичка с 24-летним форвардом рассчитано на сезон-2026/27.
В понедельник Пинчук объявил об уходе из минского "Динамо". В сезоне-2025/26 он стал третьим снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в 65 матчах белорус забросил 31 шайбу.
Пинчук выступал за "Динамо" с сезона-2020/21. Всего в активе форварда 167 очков (82 гола + 85 передач) в 280 матчах. Белорус не выбирался на драфте НХЛ.