Мощный ответ "Магнитки"! Лидер КХЛ разбил "Ак Барс", но не избежал проблем

"Металлург" обыграл "Ак Барс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Сильнейшая команда регулярного чемпионата исправилась за провал на старте противостояния.

Удар для "Металлурга"

Первый матч серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги между магнитогорским "Металлургом" и казанским "Ак Барсом" подтвердил те опасения, которые высказывались в отношении подопечных Андрея Разина. Многие отмечали, что в первых двух раундах "Магнитка" по-настоящему не включилась в режим кубковой борьбы, тогда как их соперники по борьбе за выход в финал подошли к полуфиналу в куда более предпочтительной форме. Это казанцы ярко продемонстрировали в стартовой игре противостояния: по истечении уже первых 15 минут матча "Ак Барс" вел у "Металлурга" со счетом 3:0, заставив магнитогорцев произвести раннюю замену вратаря, и в итоге довели дело до уверенной победы. Попытки "сталеваров" вернуться в игру и оформить камбэк команда Анвара Гатиятулина ликвидировали в фирменном стиле, закрыв подходы к своим воротам.

« "Ужасное начало, страшное для нашей команды. Такого не было за все время. Счет 0:3 в первом периоде не отражает всей немощности, которую мы показали в начале матча. Спасибо вратарям, что было всего лишь 0:3. Второй период сыграли хорошо, в третьем могли зацепиться. Второй и третий периоды показали, что мы можем играть. Осталось добавить наглости, убрать робость. Сложно понять, почему мы так робко вышли на матч. Это было не похоже на наше начало атак. Все стоячие: вместо того чтобы ехать вперед, двигались назад, когда надо было сохранить шайбу, откидывались", — негодовал главный тренер "Металлурга" после матча.

Первый период был действительно ужасным для "Магнитки". Хозяева площадки не только проиграли его со счетом 0:3, но и оказались совершенно не готовы к мощному давлению от "Ак Барса": казанцы с момента стартового вбрасывания буквально бросились на "лис" и устроили зверский штурм владений "Металлурга". Свой первый бросок в створ чужих ворот подопечные Разина смогли нанести лишь на седьмой минуте, тогда как "барсы" за это время 12 раз попали в створ.

Надломила магнитогорцев и отмена гола при счете 0:2. Возможно, шайба Данилы Паливко перевернула бы ход встречи в ее дебюте, но видеотренеры "Ак Барса" сработали удачно и добились отмены взятия ворот из-за офсайда в голевой атаке "лис". Андрей Разин, комментируя очередной успех видеоассистентов Гатиятулина, даже отшутился: "Нужно было их посадить, чтобы им по башке дали, чтобы они не успели ничего сделать".

"Металлург" в деле

Первый матч показал, что тренерскому штабу "Металлурга" необходимо проделать большой объем работы, чтобы избежать попадания в критическое положение. И сделать это надо было как можно быстрее, иначе переезд в Казань при счете 0-2 в серии грозил "лисам" серьезными неприятностями. Но "Магнитка" за этот сезон зарекомендовала себя командой, способной находить свои ошибки и оперативно их исправлять, благодаря чему "сталевары" за весь регулярный сезон не переживали затяжных спадов.

Это умение команда Андрея Разина продемонстрировала и сегодня. "Металлург" провел куда более успешный дебют по сравнению с предыдущим матчем: хозяева площадки активно и быстро действовали в атаке и регулярно угрожали воротам Тимура Билялова. Не обошлось и без ошибок, когда Никита Коротков схватил раннее удаление, но вскоре составы уравнялись из-за подножки в исполнении Григория Денисенко. Дождавшись возвращения Короткова на площадку, "Металлург" воспользовался численным преимуществом. Егор Яковлев мощно бросил от синей линии, и Роман Канцеров эффективно сыграл на подправлении с пятака. "Сталевары" улучшили свой показатель игры в большинстве и впервые по ходу серии открыли счет в матче.

Интересно, что по ходу всего первого периода "Металлург" играл лучше "Ак Барса", но свои следующие шайбы забросил уже во второй 20-минутке, когда казанцы заметно прибавили в прессинге и в атаке. Но очевидные ошибки "барсов" хозяева площадки использовали эффективно.

В середине матча все тот же Канцеров застал Билялова врасплох. Голкипер "Ак Барса" после броска лидера "Металлурга" не смог зафиксировать шайбу, и та предательски проскочила у него между щитков и оказалась за спиной. В этот момент рядом с Биляловым не оказалось никого из защитников, кто мог бы его подстраховать, зато Сергей Толчинский сориентировался быстрее всех и загнал шайбу в сетку.

Спустя две минуты "Ак Барс" пропустил еще раз. Александр Хмелевский оставил свою команду в меньшинстве, и "Металлург" оперативно реализовал вторую за матч попытку игры в формате "5 на 4". Егор Яковлев нашел Даниила Вовченко в левом круге вбрасывания, откуда форвард "Магнитки" зарядил мощный бросок в касание. Шайба после небольшого рикошета от клюшки защитника казанцев Ильи Карпухина изменила направление полета и влетела в дальний угол ворот — без шансов для Билялова.

0:3 в середине матча вынудили тренерский штаб "Ак Барса" взять тайм-аут, в ходе которого Анвар Гатиятулин провел внушительную беседу со своими подопечными. Этим разговором наставник казанцев убедил игроков в том, что времени и возможностей для того, чтобы спасти матч, у них достаточно. Данная беседа возымела свой эффект, и "Ак Барс" доставил голкиперу "Металлурга" Илье Набокову немало трудностей.

« "Важно было донести до ребят, что нужно играть и придерживаться нашего плана. В третьем периоде у нас была инициатива, создали моменты", — объяснил наставник "барсов" на послематчевой пресс-конференции.

Казанцы перестроились и создали несколько действительно опасных моментов у чужих ворот, а в самом начале третьего периода при розыгрыше большинства все-таки "прошили" вратаря, когда Артем Галимов точно бросил из правого круга вбрасывания.

На протяжении долгого времени "Металлургу" удалось сдерживать атакующий натиск "Ак Барса". Кроме того, у подопечных Разина была отличная возможность восстановить разницу в счете, но третью попытку игры в большинстве они не использовали. За это казанцы наказали очень неприятным голом: Хмелевский подхватил шайбу в средней зоне и на скорости убежал один на один с Набоковым, красиво переиграв голкипера "Магнитки".

3:2 за семь минут до конца основного времени матча грозили "сталеварам" серьезными проблемами. По ходу сезона "лисы" не раз сталкивались с ситуацией, когда теряли комфортное преимущество в счете, а "Ак Барс" на кураже выглядит очень опасным коллективом. Подопечные Гатиятулина до последнего старались восстановить статус-кво и регулярно угрожали воротам Набокова, но их попытки оформить камбэк разбил Никита Михайлис. Форвард "Металлурга" классно сыграл на добивании после броска Александра Петунина и установил окончательный счет.