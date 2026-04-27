13:39 27.04.2026
Умяров раскрыл подробности тренерского стиля Карседо

Умяров: Карседо дает футболистам "Спартака" свободу в пределах разумного

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо предоставляет футболистам возможность импровизировать на поле.
  • «Спартак» под руководством испанского тренера занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • В воскресенье «Спартак» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:1.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо предоставляет футболистам возможность импровизировать на поле, заявил РИА Новости полузащитник команды Наиль Умяров.
В воскресенье "Спартак" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:1. "Красно-белые" под руководством испанского тренера занимают четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Нижний Новгород
1 : 2
Спартак Москва
29‎’‎ • Адриан Бальбоа
(Реналдо Сефас)
45‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
72‎’‎ • Роман Зобнин
(Эсекьель Барко)
"Карседо дает свободу в пределах разумного. Не скажу, что много, и не скажу, что мало, но какие-то моменты позволяет в плане перемещения, в плане открываний. Но всегда надо понимать, что организация игры должна соответствовать - без разницы, какие игроки, при атаке они должны занимать такие позиции, чтобы быть готовыми к контратаке", - сказал Умяров.
