Умяров раскрыл подробности тренерского стиля Карседо

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо предоставляет футболистам возможность импровизировать на поле, заявил РИА Новости полузащитник команды Наиль Умяров.
В воскресенье "Спартак" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:1. "Красно-белые" под руководством испанского тренера занимают четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
26 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
29’ • Адриан Бальбоа
45’ • Эсекьель Барко (П)
72’ • Роман Зобнин
"Карседо дает свободу в пределах разумного. Не скажу, что много, и не скажу, что мало, но какие-то моменты позволяет в плане перемещения, в плане открываний. Но всегда надо понимать, что организация игры должна соответствовать - без разницы, какие игроки, при атаке они должны занимать такие позиции, чтобы быть готовыми к контратаке", - сказал Умяров.