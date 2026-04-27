Дикиджи защитил выпускную работу по технике исполнения четверного акселя

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чемпион России по фигурному катанию 2025 года Владислав Дикиджи защитил выпускную квалификационную работу в Училище олимпийского резерва № 2 в Санкт-Петербурге по технике исполнения четверного акселя и подтвердил квалификацию педагога по физической культуре и спорту, сообщает учреждение в соцсети "ВКонтакте".
"Тема выпускной квалификационной работы звучит серьёзно: "Техника исполнения многооборотных прыжков в фигурном катании: биомеханический анализ четверного акселя и методические рекомендации для тренировочного процесса". Если проще - Влад разобрал по косточкам свой же легендарный прыжок 4А (тот самый четверной аксель) и написал инструкцию, как к этому прийти", - говорится в сообщении техникума.
"С защитой, чемпион! Пусть твои ученики когда-нибудь тоже прыгнут твой аксель", - добавляется в заявлении.
Дикиджи 21 год. Он становился чемпионом России в 2025 году и серебряным призером годом ранее.