Дикиджи защитил выпускную работу по технике исполнения четверного акселя

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Чемпион России по фигурному катанию 2025 года Владислав Дикиджи защитил выпускную квалификационную работу в Училище олимпийского резерва № 2 в Санкт-Петербурге по технике исполнения четверного акселя и подтвердил квалификацию педагога по физической культуре и спорту, сообщает учреждение в соцсети "ВКонтакте".