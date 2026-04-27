Дзюдоисты подтвердят статус сильнейших при отборе на ОИ, уверен Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские дзюдоисты подтвердят статус сильнейших на предстоящем отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
"Представители Санкт-Петербурга составляют костяк и юношеских, и юниорских, и взрослых сборных команд России по дзюдо, и нередко их выступления обеспечивают высокие места в командных зачетах. Так было на турнире Большого шлема в ноябре в Абу-Даби, и на недавнем чемпионате Европы в Тбилиси. Уверен, наши дзюдоисты подтвердят статус сильнейших и на предстоящих отборах на Олимпиаду 2028 года", - сказал Путин на церемонии вручения ордена Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным.
Отбор дзюдоистов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе строится на основе мирового рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF). Первым официальным квалификационным турниром станет турнир Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия). Соревнования пройдут с 19 по 21 июня.
На чемпионате Европы по дзюдо, который прошел с 16 по 19 апреля в Тбилиси (Грузия), сборная России заняла третье место в общем зачете с семью медалями (два золота, одно серебро и четыре бронзы).