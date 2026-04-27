Рейтинг@Mail.ru
Дзюдоисты подтвердят статус сильнейших при отборе на ОИ, уверен Путин - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 27.04.2026
Дзюдоисты подтвердят статус сильнейших при отборе на ОИ, уверен Путин

Путин уверен, что дзюдоисты РФ подтвердят статус сильнейших при отборе на ОИ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСоревнования по дзюдо
Соревнования по дзюдо - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Соревнования по дзюдо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские дзюдоисты подтвердят статус сильнейших на предстоящем отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
  • Отбор дзюдоистов на Олимпийские игры 2028 года строится на основе мирового рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF), первым официальным квалификационным турниром станет турнир Большого шлема в Улан-Баторе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские дзюдоисты подтвердят статус сильнейших на предстоящем отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
"Представители Санкт-Петербурга составляют костяк и юношеских, и юниорских, и взрослых сборных команд России по дзюдо, и нередко их выступления обеспечивают высокие места в командных зачетах. Так было на турнире Большого шлема в ноябре в Абу-Даби, и на недавнем чемпионате Европы в Тбилиси. Уверен, наши дзюдоисты подтвердят статус сильнейших и на предстоящих отборах на Олимпиаду 2028 года", - сказал Путин на церемонии вручения ордена Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным.
Отбор дзюдоистов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе строится на основе мирового рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF). Первым официальным квалификационным турниром станет турнир Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия). Соревнования пройдут с 19 по 21 июня.
На чемпионате Европы по дзюдо, который прошел с 16 по 19 апреля в Тбилиси (Грузия), сборная России заняла третье место в общем зачете с семью медалями (два золота, одно серебро и четыре бронзы).
 
СпортРоссияЛос-АнджелесСанкт-ПетербургВладимир ПутинЧемпионат Европы по дзюдо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала