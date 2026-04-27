Беглов рассказал Путину о строительстве мусороперерабатывающих комплексов - РИА Новости, 27.04.2026
20:45 27.04.2026 (обновлено: 20:59 27.04.2026)
Беглов рассказал Путину о строительстве мусороперерабатывающих комплексов

© РИА Новости / Алексей Даничев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о строительстве мусороперерабатывающих комплексов.
  • В рамках сотрудничества с Ленинградской областью строятся пять мусороперерабатывающих комплексов.
  • Уже работают мусороперерабатывающий комплекс "Волхонка" в Красносельском районе Петербурга и комплекс по обработке отходов в Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн в год.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, как идет строительство мусороперерабатывающих комплексов в рамках сотрудничества с Ленинградской областью по обращению с отходами.
Путин в понедельник провел отдельную встречу с Бегловым в рамках рабочей поездки в Петербург.
"Вы поставили три года тому назад задачу по поводу мусоропереработки… Мы строим сегодня в соответствии с вашим поручением пять комплексов… Всего будет три (мусороперерабатывающих комплекса – ред.) в Ленинградской области и два - в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге (предусматривается – ред.) переработка без захоронения", - сказал Беглов.
Он отметил, что в настоящее время уже работают мусороперерабатывающий комплекс "Волхонка" в Красносельском районе Петербурга. Также введен комплекс по обработке отходов в Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн в год.
Беглов назвал эти заводы "суперсовременными". Он добавил, что городские власти также закупили небольшие маневренные мусоровозы, габариты которых позволяют использовать их в историческом центре Петербурга с узкими улицами и тротуарами.
