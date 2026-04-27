Беглов рассказал Путину о строительстве мусороперерабатывающих комплексов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, как идет строительство мусороперерабатывающих комплексов в рамках сотрудничества с Ленинградской областью по обращению с отходами.

Беглов назвал эти заводы "суперсовременными". Он добавил, что городские власти также закупили небольшие маневренные мусоровозы, габариты которых позволяют использовать их в историческом центре Петербурга с узкими улицами и тротуарами.