"Зенит" победил и продолжил погоню за "быками"! Кто же станет чемпионом?

Петербургский "Зенит" в родных стенах взял верх над грозненским "Ахматом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу и сохранил шансы на победу в национальном первенстве. РИА Новости Спорт делится подробностями воскресной встречи и анализирует финальный отрезок турнира для справляющих юбилейный сезон "сине-бело-голубых".
Без права на ошибку
Минувший тур Российской премьер-лиги (РПЛ) получился скандальным: по одному странному пенальти было назначено в матчах лидеров национального первенства — "Краснодара" и "Зенита". И если в случае с "быками" судьи приняли решение в пользу действующих чемпионов, которые в итоге одержали волевую победу над "Спартаком" в Москве, то петербуржцев спас в столице голкипер Денис Адамов. Он справился с ударом Николая Комличенко и добыл для команды Сергея Семака нулевую ничью с "Локомотивом".
Но это было в середине недели. В воскресенье оба клуба проводили домашние встречи в статусе явных фаворитов: сначала "Краснодар" не без труда одолел махачкалинское "Динамо" в ярком противостоянии и увеличил отрыв от второго места до четырех очков, а менее чем через час стартовый свисток был дан в городе на Неве. В гости к "Зениту" пожаловал "Ахмат", возглавляемый экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
События на Крестовском острове:
- "Зенит" повел очень быстро. И сделал это легко: на восьмой минуте Александр Соболев открылся под скидку от Игоря Дивеева;
- Второй залетел следом. Педро прострелил во вратарскую, а Луису Энрике оставалось просто не промахнуться по пустым воротам;
- На 23-й минуте "Ахмату" пришлось менять вратаря, и без того не являющегося первым номером. Сменщик Гиорги Шелии Вадим Ульянов получил травму, и его место в воротах занял Яхья Магомедов;
- В конце первого тайма у грозненцев прошла отличная атака, которая завершилась голом Максима Сидорова. Адамов не смог среагировать на удар под перекладину… Зато среагировал боковой судья, поднявший флажок и зафиксировавший офсайд;
- После перерыва "Ахмат" начал увереннее переходить центр поля и атаковать ворота "Зенита", довольного преимуществом на табло. Правда, две контратаки грозненцев ничем опасным не закончились, а замены рисунок игры изменить не смогли — без особых усилий петербуржцы сегодня взяли три очка.
26 апреля 2026 • начало в 19:30
Есть ли шансы на золото?
Как было одно очко отставания от "быков", так оно и осталось. К несчастью для "Зенита", "Краснодар" по весне хорош — не верится, что он оступится в матчах с "Акроном" и "Оренбургом". Остается надеяться на "Динамо", которое примет чемпиона в предпоследнем туре, и то, что борьба за Кубок России измотает парней Мурада Мусаева.
Семаку же стоит беспокоиться о следующем туре (ЦСКА не радует в последнее время, но за ничью зацепиться в родных стенах может), потому что в других у "Зенита" как будто проблем возникнуть не должно:
- 28 тур. Суперматч против армейцев на Песчаной улице;
- 29 тур. Домашняя встреча с ведущим борьбу за выживание "Сочи";
- 30 тур. Выезд в Ростов.
Как итог, "сине-бело-голубым" не только надо добывать три победы в трех матчах, но и надеяться на сенсацию в матчах "Краснодара". В противном случае "Зенит" останется без трофеев и в юбилейный год, и в юбилейный сезон.