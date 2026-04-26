"Зенит" победил и продолжил погоню за "быками"! Кто же станет чемпионом?
21:35 26.04.2026 (обновлено: 22:41 26.04.2026)
"Зенит" победил и продолжил погоню за "быками"! Кто же станет чемпионом?

"Зенит" дома победил "Ахмат" со счетом 2:0 в матче 27-го тура РПЛ

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Петербургский "Зенит" в родных стенах взял верх над грозненским "Ахматом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу и сохранил шансы на победу в национальном первенстве. РИА Новости Спорт делится подробностями воскресной встречи и анализирует финальный отрезок турнира для справляющих юбилейный сезон "сине-бело-голубых".

Без права на ошибку

Минувший тур Российской премьер-лиги (РПЛ) получился скандальным: по одному странному пенальти было назначено в матчах лидеров национального первенства — "Краснодара" и "Зенита". И если в случае с "быками" судьи приняли решение в пользу действующих чемпионов, которые в итоге одержали волевую победу над "Спартаком" в Москве, то петербуржцев спас в столице голкипер Денис Адамов. Он справился с ударом Николая Комличенко и добыл для команды Сергея Семака нулевую ничью с "Локомотивом".
Но это было в середине недели. В воскресенье оба клуба проводили домашние встречи в статусе явных фаворитов: сначала "Краснодар" не без труда одолел махачкалинское "Динамо" в ярком противостоянии и увеличил отрыв от второго места до четырех очков, а менее чем через час стартовый свисток был дан в городе на Неве. В гости к "Зениту" пожаловал "Ахмат", возглавляемый экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
События на Крестовском острове:

  • "Зенит" повел очень быстро. И сделал это легко: на восьмой минуте Александр Соболев открылся под скидку от Игоря Дивеева;
  • Второй залетел следом. Педро прострелил во вратарскую, а Луису Энрике оставалось просто не промахнуться по пустым воротам;
  • На 23-й минуте "Ахмату" пришлось менять вратаря, и без того не являющегося первым номером. Сменщик Гиорги Шелии Вадим Ульянов получил травму, и его место в воротах занял Яхья Магомедов;
  • В конце первого тайма у грозненцев прошла отличная атака, которая завершилась голом Максима Сидорова. Адамов не смог среагировать на удар под перекладину… Зато среагировал боковой судья, поднявший флажок и зафиксировавший офсайд;
  • После перерыва "Ахмат" начал увереннее переходить центр поля и атаковать ворота "Зенита", довольного преимуществом на табло. Правда, две контратаки грозненцев ничем опасным не закончились, а замены рисунок игры изменить не смогли — без особых усилий петербуржцы сегодня взяли три очка.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
2 : 0
Ахмат
08‎’‎ • Александр Соболев
(Игорь Дивеев)
11‎’‎ • Луис Энрике
(Педро)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Есть ли шансы на золото?

Как было одно очко отставания от "быков", так оно и осталось. К несчастью для "Зенита", "Краснодар" по весне хорош — не верится, что он оступится в матчах с "Акроном" и "Оренбургом". Остается надеяться на "Динамо", которое примет чемпиона в предпоследнем туре, и то, что борьба за Кубок России измотает парней Мурада Мусаева.
Семаку же стоит беспокоиться о следующем туре (ЦСКА не радует в последнее время, но за ничью зацепиться в родных стенах может), потому что в других у "Зенита" как будто проблем возникнуть не должно:
  • 28 тур. Суперматч против армейцев на Песчаной улице;
  • 29 тур. Домашняя встреча с ведущим борьбу за выживание "Сочи";
  • 30 тур. Выезд в Ростов.
Как итог, "сине-бело-голубым" не только надо добывать три победы в трех матчах, но и надеяться на сенсацию в матчах "Краснодара". В противном случае "Зенит" останется без трофеев и в юбилейный год, и в юбилейный сезон.
