"Зенит" победил и продолжил погоню за "быками"! Кто же станет чемпионом?

Петербургский "Зенит" в родных стенах взял верх над грозненским "Ахматом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу и сохранил шансы на победу в национальном первенстве. РИА Новости Спорт делится подробностями воскресной встречи и анализирует финальный отрезок турнира для справляющих юбилейный сезон "сине-бело-голубых".

Без права на ошибку

Минувший тур Российской премьер-лиги (РПЛ) получился скандальным: по одному странному пенальти было назначено в матчах лидеров национального первенства — "Краснодара" и "Зенита". И если в случае с "быками" судьи приняли решение в пользу действующих чемпионов, которые в итоге одержали волевую победу над "Спартаком" в Москве, то петербуржцев спас в столице голкипер Денис Адамов. Он справился с ударом Николая Комличенко и добыл для команды Сергея Семака нулевую ничью с "Локомотивом".

Но это было в середине недели. В воскресенье оба клуба проводили домашние встречи в статусе явных фаворитов: сначала "Краснодар" не без труда одолел махачкалинское "Динамо" в ярком противостоянии и увеличил отрыв от второго места до четырех очков, а менее чем через час стартовый свисток был дан в городе на Неве. В гости к "Зениту" пожаловал "Ахмат", возглавляемый экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

События на Крестовском острове:

"Зенит" повел очень быстро. И сделал это легко: на восьмой минуте Александр Соболев открылся под скидку от Игоря Дивеева;

Второй залетел следом. Педро прострелил во вратарскую, а Луису Энрике оставалось просто не промахнуться по пустым воротам;

На 23-й минуте "Ахмату" пришлось менять вратаря, и без того не являющегося первым номером. Сменщик Гиорги Шелии Вадим Ульянов получил травму, и его место в воротах занял Яхья Магомедов;

В конце первого тайма у грозненцев прошла отличная атака, которая завершилась голом Максима Сидорова. Адамов не смог среагировать на удар под перекладину… Зато среагировал боковой судья, поднявший флажок и зафиксировавший офсайд;

После перерыва "Ахмат" начал увереннее переходить центр поля и атаковать ворота "Зенита", довольного преимуществом на табло. Правда, две контратаки грозненцев ничем опасным не закончились, а замены рисунок игры изменить не смогли — без особых усилий петербуржцы сегодня взяли три очка.

Есть ли шансы на золото?

Как было одно очко отставания от "быков", так оно и осталось. К несчастью для "Зенита", "Краснодар" по весне хорош — не верится, что он оступится в матчах с "Акроном" и "Оренбургом". Остается надеяться на "Динамо", которое примет чемпиона в предпоследнем туре, и то, что борьба за Кубок России измотает парней Мурада Мусаева.

Семаку же стоит беспокоиться о следующем туре (ЦСКА не радует в последнее время, но за ничью зацепиться в родных стенах может), потому что в других у "Зенита" как будто проблем возникнуть не должно:

28 тур. Суперматч против армейцев на Песчаной улице;

29 тур . Домашняя встреча с ведущим борьбу за выживание "Сочи";

30 тур. Выезд в Ростов.