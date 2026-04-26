Российский хоккеист "Каролины" получил сотрясение мозга

- Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин получил травму в результате силового приема защитника "Оттавы Сенаторз" Тайлера Клевена.
- Хоккеист некоторое время не мог прийти в себя и покинул лед при помощи партнеров.
- У него диагностировали сотрясение мозга.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин получил сотрясение мозга в результате силового приема защитника "Оттавы Сенаторз" Тайлера Клевена во время четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на воскресенье "Каролина" на выезде обыграла "Оттаву" со счетом 4:2, одержала победу в серии - 4-0 и стала первым клубом, вышедшим в четвертьфинал Кубка Стэнли. В начале второго периода Клевен провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник "Каролины" некоторое время не мог прийти в себя и покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Сразу после силового приема в драку с Клевеном вступил российский форвард "Харрикейнз" Андрей Свечников, за что получил двойной малый штраф за грубость. Клевен избежал наказания.
25 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
37:08 • Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Carter Yakemchuk)
58:11 • Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Carter Yakemchuk)
35:15 • Тейлор Холл
49:10 • Логан Станковен
57:38 • Себастьян Ахо
58:45 • Себастьян Ахо
Никишину 24 года. Текущий сезон - дебютный для россиянина в составе клуба. В регулярном чемпионате он сыграл 81 матч в составе команды и набрал 33 очка (11 голов + 22 передачи). В плей-офф россиянин сыграл четыре встречи и не заработал очков.