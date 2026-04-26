Российский хоккеист "Каролины" получил сотрясение мозга

"У Александра Никишина было диагностировано сотрясение мозга во время четвертого матча в Оттаве. Он вернулся с командой в Роли, где продолжит следовать протоколу НХЛ по безопасному возвращению в строй", - говорится в сообщении на странице клуба в соцсети X.