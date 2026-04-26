Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
18:31 26.04.2026 (обновлено: 19:22 26.04.2026)
Российский хоккеист "Каролины" получил сотрясение мозга

Защитник «Каролины» Никишин получил сотрясение мозга во время матча с «Оттавой»

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин получил травму в результате силового приема защитника "Оттавы Сенаторз" Тайлера Клевена.
  • Хоккеист некоторое время не мог прийти в себя и покинул лед при помощи партнеров.
  • У него диагностировали сотрясение мозга.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин получил сотрясение мозга в результате силового приема защитника "Оттавы Сенаторз" Тайлера Клевена во время четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на воскресенье "Каролина" на выезде обыграла "Оттаву" со счетом 4:2, одержала победу в серии - 4-0 и стала первым клубом, вышедшим в четвертьфинал Кубка Стэнли. В начале второго периода Клевен провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник "Каролины" некоторое время не мог прийти в себя и покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Сразу после силового приема в драку с Клевеном вступил российский форвард "Харрикейнз" Андрей Свечников, за что получил двойной малый штраф за грубость. Клевен избежал наказания.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Оттава
2 : 4
Каролина
37:08 • Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Carter Yakemchuk)
58:11 • Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Carter Yakemchuk)
35:15 • Тейлор Холл
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
49:10 • Логан Станковен
(К'Андре Миллер, Тейлор Холл)
57:38 • Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Шон Уокер)
58:45 • Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Ялен Четфилд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"У Александра Никишина было диагностировано сотрясение мозга во время четвертого матча в Оттаве. Он вернулся с командой в Роли, где продолжит следовать протоколу НХЛ по безопасному возвращению в строй", - говорится в сообщении на странице клуба в соцсети X.

Никишину 24 года. Текущий сезон - дебютный для россиянина в составе клуба. В регулярном чемпионате он сыграл 81 матч в составе команды и набрал 33 очка (11 голов + 22 передачи). В плей-офф россиянин сыграл четыре встречи и не заработал очков.
"Каролина" первой вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли
Вчера, 01:01
 
ХоккейСпортОттаваРолиАлександр НикишинАндрей СвечниковОттава СенаторзКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    27.04 16:00
    М. Андреева
    А. Бондарь
  • Хоккей
    27.04 17:00
    Металлург Мг
    Ак Барс
  • Футбол
    27.04 20:00
    Балтика
    Акрон
  • Футбол
    27.04 19:30
    Кальяри
    Аталанта
  • Футбол
    27.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
  • Футбол
    27.04 21:45
    Лацио
    Удинезе
  • Футбол
    27.04 22:00
    Эспаньол
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала