Большунов на ОИ-2030 может завоевать три золота, считает Васильев

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов на Играх-2030 вполне может завоевать три награды высшего достоинства, заявил РИА Новости двукратный победитель Олимпиад в биатлоне Дмитрий Васильев.
Большунов выиграл три золотые медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в прошлом сезоне приняла решение отказать россиянину в участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе и в отборе на Олимпиаду в Италии. Спортсмену 29 лет.
"Александра Большунова, конечно же, раздражает то, что допинговый норвежец Йоханнес Клебо в отсутствие наших сильнейших спортсменов выиграл столько золотых медалей (спортсмен на Играх-2026 победил во всех шести гонках). И его понять можно. Я абсолютно уверен, что Клебо не завоевал бы и половины своих золотых медалей на Олимпиаде, если бы в ней участвовали все наши ребята. Потому что когда рядом с тобой находятся сильнейшие конкуренты, ты уже выходишь на старт не настолько уверенным в себе. В отличие от ситуации, когда норвежец выходил раскованным, так как знал про отсутствие сильных соперников", - сказал Васильев.
"У Александра еще есть силы. Может быть, ему стоит отпустить ситуацию и в следующем сезоне как-то разгрузиться. А потом целенаправленно готовиться к следующим Олимпийским играм. И он может вполне выиграть и три золотые медали. Я предполагаю, что если Клебо узнает, что Большунов готовится к Олимпиаде, то он может, как говорится, и соскочить под каким-нибудь мнимым предлогом", - добавил собеседник агентства.