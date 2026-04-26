УНИКС обыграл МБА-МАИ в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл московский МБА-МАИ в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 87:62 (23:22, 25:11, 21:13, 18:16) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которого 24 очка. Дабл-дабл на счету его партнера по команде Михаила Беленицкого (15 очков, 12 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Максим Барашков (13).
УНИКС повел в серии до трех побед - 1-0. Следующий матч состоится 28 апреля в Казани.