УНИКС обыграл МБА-МАИ в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
20:11 26.04.2026 (обновлено: 20:50 26.04.2026)
УНИКС обыграл МБА-МАИ в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл московский МБА-МАИ в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 87:62 (23:22, 25:11, 21:13, 18:16) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которого 24 очка. Дабл-дабл на счету его партнера по команде Михаила Беленицкого (15 очков, 12 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Максим Барашков (13).
УНИКС повел в серии до трех побед - 1-0. Следующий матч состоится 28 апреля в Казани.
