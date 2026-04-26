"Црвена Звезда" Станковича победила "Партизан" и стала чемпионом Сербии - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
21:08 26.04.2026
"Црвена Звезда" Станковича победила "Партизан" и стала чемпионом Сербии

© РИА Новости / Виталий Тимкив — Деян Станкович
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии по футболу.
  • Команда Деяна Станковича победила «Партизан» со счетом 3:0 в рамках 33-го тура чемпионата Сербии.
  • Чемпионство стало для «Црвены Звезды» 37-м в истории и девятым подряд.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии по футболу.
В воскресенье команда Деяна Станковича, бывшего тренера московского "Спартака", победила дома со счетом 3:0 в дерби с "Партизаном", которое прошло в рамках 33-го тура чемпионата Сербии. Голы забили арендованный у петербургского "Зенита" защитник Страхиня Эракович (19-я минута), Адем Авдич (69) и Соль Ён У (88). "Црвена Звезда" набрала 82 очка и за четыре тура до конца стала недосягаемой для идущего вторым "Партизана" (65 очков).
Помимо Эраковича, "Црвену Звезду" представляет бывший футболист московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян.
Станкович возглавил команду в декабре, до этого он тренировал "Црвену Звезду" с 2019 по 2022 год, трижды выиграв с командой чемпионат Сербии и дважды - Кубок страны. В "Спартаке" специалист работал с мая 2024 года по ноябрь 2025-го. Также на его счету победа в чемпионате Венгрии с "Ференцварошем".
Чемпионство стало для самого титулованного клуба Сербии 37-м в истории и девятым подряд. На втором месте по числу побед в чемпионате находится "Партизан" (27).
