"Црвена Звезда" Станковича победила "Партизан" и стала чемпионом Сербии

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии по футболу.

В воскресенье команда Деяна Станковича, бывшего тренера московского "Спартака", победила дома со счетом 3:0 в дерби с "Партизаном", которое прошло в рамках 33-го тура чемпионата Сербии. Голы забили арендованный у петербургского "Зенита" защитник Страхиня Эракович (19-я минута), Адем Авдич (69) и Соль Ён У (88). "Црвена Звезда" набрала 82 очка и за четыре тура до конца стала недосягаемой для идущего вторым "Партизана" (65 очков).

Помимо Эраковича, "Црвену Звезду" представляет бывший футболист московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян.

Станкович возглавил команду в декабре, до этого он тренировал "Црвену Звезду" с 2019 по 2022 год, трижды выиграв с командой чемпионат Сербии и дважды - Кубок страны. В "Спартаке" специалист работал с мая 2024 года по ноябрь 2025-го. Также на его счету победа в чемпионате Венгрии с "Ференцварошем".