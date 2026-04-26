Самсонова снялась с грунтового турнира в Мадриде

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова снялась с грунтового турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Россиянка, имевшая 29-й номер посева, в третьем круге отказалась от борьбы против чешки Линды Носковой (13-й номер посева).
В четвертом круге Носкова встретится с победительницей встречи между американской Кори Гауфф (3) и румынкой Сораной Кырстей (25).