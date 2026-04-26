В "Нижнем Новгороде" не комментируют информацию об отставке тренера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости, Анна Разуваева. Пресс-служба футбольного клуба "Нижний Новгород" отказалась комментировать информацию об увольнении главного тренера команды Алексея Шпилевского.
Ранее в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова была опубликована информация о том, что Шпилевский был отправлен в отставку после домашнего поражения (1:2) от московского "Спартака" в матче 27-го тура чемпионата России.
"На данный момент клуб не комментирует ситуацию, если будут какие-то новости, мы оповестим. Пока без комментариев", - сообщили в пресс-службе "Нижнего Новгорода" журналистам.
За три тура до окончания сезона "Нижний Новгород" с 22 очками находится на 15-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ) в зоне прямого вылета.
31 октября 2025, 22:28