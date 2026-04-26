Тренер "Каролины" рассказал о травме Никишина - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
17.03.2022
08:15 26.04.2026
Тренер "Каролины" рассказал о травме Никишина

Тренер «Каролины» Бриндамор: Никишин, скорее всего, получил сотрясение мозга

© Фото : x.com/nhl
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор заявил, что российский защитник команды Александр Никишин, скорее всего, получил сотрясение мозга в матче плей-офф НХЛ против «Оттавы Сенаторз».
  • «Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и выиграла серию без поражений, став первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли.
  • В текущем сезоне Александр Никишин забросил 11 шайб и сделал 22 передачи в 81 игре регулярного чемпионата, но в нынешнем плей-офф очков не набирал.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главный тренер "Каролины Харрикейнз" Роб Бриндамор заявил, что российский защитник команды Александр Никишин, скорее всего, получил сотрясение мозга в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги против "Оттавы Сенаторз".
"Каролина" победила "Оттаву" со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и выиграла серию без поражений, став первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли. В начале второго периода защитник "Оттавы" Тайлер Клевен провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник "Каролины" некоторое время не мог прийти в себя и покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Сразу после силового приема в драку с Клевеном вступил российский форвард "Харрикейнз" Андрей Свечников, за что получил двойной малый штраф за грубость. Клевен избежал наказания.
"Это явно сотрясение мозга или что-то подобное. Выглядело именно так. Пока у меня нет точной информации по этому поводу", - цитирует Бриндамора сайт НХЛ.
В текущем сезоне 24-летний Никишин забросил 11 шайб и сделал 22 передачи в 81 игре регулярного чемпионата. В нынешнем плей-офф он очков не набирал.
ХоккейСпортАлександр НикишинАндрей СвечниковОттава СенаторзКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
