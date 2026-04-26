Назван самый редкий металл в мире

03:03 26.04.2026 (обновлено: 06:16 26.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самым редким в мире металлом является искусственно созданный калифорний, а среди природных металлов — осмий.
  • Калифорний синтезируют в ядерных реакторах только Россия и США, его стоимость может достигать нескольких десятков миллионов долларов за грамм.
  • Осмий добывается в очень маленьких объемах в ЮАР, России, США, Канаде и Казахстане и применяется для изготовления компонентов реактивных двигателей, космических аппаратов и точных хирургических инструментов.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Самым редким в мире металлом является искусственно созданный калифорний, а среди природных металлов — осмий, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.
"Если рассматривать все металлы в целом, включая синтезированные человеком, то абсолютным рекордсменом по редкости является калифорний... Если говорить о природных, стабильных металлах, которые можно добыть из земных недр, то пальму первенства удерживает осмий", — сказал он.
Как пояснил Вишневский, в природе калифорния не существует: его искусственно синтезируют в ядерных реакторах только два государства в мире — Россия и США. Ежегодный объем производства этого металла настолько мал, что измеряется не тоннами или килограммами, а крупицами из-за сверхсложной и высокотехнологичной процедуры получения.
Редкость калифорния напрямую влияет на его стоимость, отметил эксперт. Цена этого металла может достигать нескольких десятков миллионов долларов за один грамм, а применяют его в ядерной медицине (лучевая терапия) и при исследовании материалов.
Самый редкий природный металл осмий добывается на месторождениях в ЮАР, России, США, Канаде и Казахстане в виде примеси в платиновых, никелевых и медных рудах. Его добыча ведется в очень маленьких объемах, так как его содержание в поверхности земли составляет всего 0,001 частицы на миллион частиц земной коры. Если взять тонну породы, то в ней будет микроскопическое количество металла — меньше, чем весит песчинка.
Стоимость осмия может варьироваться от 1,5 тысячи до 10 тысяч долларов за грамм в зависимости от того, насколько чистый металл и какой у него изотоп. Применяется редкий металл и его сплавы для изготовления компонентов реактивных двигателей и космических аппаратов, для производства наконечников перьевых ручек, игл проигрывателей и точных хирургических инструментов.
