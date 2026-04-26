Назван самый редкий металл в мире

"Если рассматривать все металлы в целом, включая синтезированные человеком, то абсолютным рекордсменом по редкости является калифорний... Если говорить о природных, стабильных металлах, которые можно добыть из земных недр, то пальму первенства удерживает осмий", — сказал он.

Редкость калифорния напрямую влияет на его стоимость, отметил эксперт. Цена этого металла может достигать нескольких десятков миллионов долларов за один грамм, а применяют его в ядерной медицине (лучевая терапия) и при исследовании материалов.

Стоимость осмия может варьироваться от 1,5 тысячи до 10 тысяч долларов за грамм в зависимости от того, насколько чистый металл и какой у него изотоп. Применяется редкий металл и его сплавы для изготовления компонентов реактивных двигателей и космических аппаратов, для производства наконечников перьевых ручек, игл проигрывателей и точных хирургических инструментов.