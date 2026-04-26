Футболист "Спартака" ответил на слова о якобы поддержке со стороны судей
18:27 26.04.2026
Футболист "Спартака" ответил на слова о якобы поддержке со стороны судей

Маркиньос заявил, что не ощущал помощи от арбитров в матче с "Нижним"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМаркиньос
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости, Анна Разуваева. Бразильский футболист московского "Спартака" Маркиньос заявил РИА Новости, что не ощущал судейской поддержки во время матча с "Нижним Новгородом".
В воскресенье "Спартак" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:1. После встречи главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский сказал в эфире "Матч ТВ", что "красно-белые" не являются командой, которой нужна судейская помощь в матчах.
"Нет, никакой поддержки арбитров мы не чувствовали. Игра была очень тяжелой, обе команды бились, боролись. Думаю, что мы создали достаточно голевых моментов и в итоге за счет концентрации смогли добиться нужного результата", - сказал Маркиньос.
"Спартак" вышел на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. В следующем туре "красно-белые" 1 мая на выезде сыграют против самарских "Крыльев Советов".
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
ЦСКА и "Рубин" не забили голов в матче 27-го тура РПЛ
25 апреля, 21:31
 
