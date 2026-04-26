Под Петербургом более 100 бригад восстанавливают электроснабжение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Более 100 бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение жителей Ленинградской области, нарушенное из-за шквалистого ветра с дождем и мокрым снегом, сообщили региональные власти.
"Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, шквалистый ветер привели к массовым аварийным отключениям электроэнергии... На данный момент более 100 бригад ПАО "Россети Ленэнерго" восстанавливают линии электропередач, пострадавшие из-за непогоды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействованы 281 специалист и 121 единица техники. Энергетики убирают упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также ремонтируют оборудование.
Восстановление электроснабжения ведётся в круглосуточном режиме. Ориентировочный срок завершения работ - 04.00 мск понедельника, но возможны его корректировки из-за большого количества технологических нарушений на электросетях, которые в основном затронули Гатчинский и Кингисеппский районы Ленинградской области.
